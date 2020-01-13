В Україні створили 1029 об’єднаних тергромад

В Україні створили 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 мільйона людей.

Про це свідчать дані першого у цьому році моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування Міністерства розвитку громад та територій України, опубліковані на сайті відомства.

"Станом на 10 січня 2020 рокув Україні створено 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 мільйонів людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 90,3 % території країни", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода зауважив, що 223 ОТГ утворилися в 2019 році, тоді як у 2018 — лише 141.

"Тобто, процес децентралізації продовжується, у нього повірили, і опір противників долається. Загалом вже створено 1029 ОТГ, у які об’єдналися 4698 громад. Знаємо, що багато з ОТГ слабкі — як правило, там, де приймалися політичні чи емоційні рішення. Будемо коригувати. Однак 6263 громад досі не об’єдналися, чим погіршують перспективи свого власного розвитку. У грудні минулого року відбулися вибори до новостворених ОТГ, ще 49 об’єднаних громад готові до призначення перших виборів і чекають на рішення ЦВК", — додав Негода.

Крім того зазначається, що минулого року найбільш динамічними показниками реформи також було співробітництво громад (на початок 2019 року громади уклали 296 договорів про співпрацю, а на початок 2020 — 530 договорів) та створення центрів надання адміністративних послуг (775 ЦНАП на початок 2019 – 806 ЦНАП на початок 2020: плюс 31 ЦНАП. Більшість з нових центрів відкривали саме в об’єднаних громадах).

У міністерстві також наголошують, що значно активізувався 2019 року процес приєднання громад до ОТГ та міст обласного значення. Процедуру приєднання сусідніх громад пройшли вже понад 100 ОТГ. Загалом до них доєдналися майже 250 сусідніх сільських та селищних рад. За спрощеною процедурою понад 100 громад приєдналися до 44 міст обласного значення.

"За минулий рік п’ятірка регіонів — лідерів реформи змінилася не суттєво. На початку 2019 року рейтинг областей з формування спроможних громад очолювали Хмельницька, Житомирська, Чернігівська, Запорізька та Волинська області. На початку 2020 — Житомирська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька та Запорізька області", - додають у Мінрегіоні.

За даними моніторингу, п’ятірка регіонів-аутсайдерів теж не зазнала значних змін. На початку 2019 року це були Вінницька, Полтавська, Київська Кіровоградська та Закарпатська області. На початку 2020 — Київська, Львівська, Закарпатська, Вінницька та Кіровоградська області.

Закарпаття змогло піднятися на два щаблі у рейтингу лише після того, як Закарпатська ОДА розробила, а Кабінет міністрів у грудні 2019 року затвердив перспективний план формування територій громад області.

«Перелік областей, в яких є затверджені перспективні плани, поповнився нарешті Закарпатською областю. Однак ще майже 10% території залишається без проєктних громад. Найбільш проблемними досі є Одеська, Київська області, також багато невирішених питань у Вінницькій, Черкаській та Львівській. ОДА зобов’язані розробити і подати перспективні плани формування територій громад для затвердження урядом, — прокоментував Негода.

Він нагадав також, що Мінрегіон спільно з підкомітетом ВР проводять консультативні зустрічі з розгляду перспективних планів всіх областей, щоб привести їх у відповідність до законодавства.