Федоров сподівається, що “Державою у смартфоні" цьогоріч скористаються 10 мільйонів
Укрінформ
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сподівається, що цього року активними користувачами урядового проєкту "Дія" ("Держава у смартфоні") стануть 10 мільйонів українців.
Про це він написав у Facebook.
"Ключова мета для "Дії" в цьому році — 10 000 000 активних користувачів. І ця мета мегаамбіційна. Упевнений, що найбільш глобальна, порівняно з темпами розвитку подібних проєктів в інших країнах", - наголосив Федоров.
За його словами, для реалізації цієї мети уряд шукає головного маркетолога, який має придумати "ефективну маркетингову стратегію для найважливішого цифрового проєкту — "Дія".
Як повідомлялося, 11 грудня 2019 року в Україні стартувало тестування мобільного додатку "Дія" ("Держава у смартфоні"), що є першим кроком для впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів.