СБУ за рік блокувала майже 500 проявів корупції серед чиновників

Упродовж минулого року СБУ блокувала майже 500 проявів корупції серед представників влади різних рівнів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Працівники Служби безпеки України за рік блокували 497 проявів корупції серед можновладців різних рівнів: від органів муніципальної та державної влади до правоохоронних і військових структур", - йдеться у повідомленні.

За даними підрозділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери, перевищує 65 мільйонів гривень, а виявлені збитки держави і територіальних громад становлять понад 1,4 мільярда гривень.