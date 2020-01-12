Найпрозоріші сайти в Адміністрації ДПСУ, Держлікслужби та сімох ОДА

Державний комітет телебачення і радіомовлення здійснив і оприлюднив моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів центральних та місцевих органів виконавчої влади у другому півріччі 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба комітету.

“Максимальний показник інформаційної прозорості (100%) мають веб-сайти Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. А серед місцевих органів влади — веб-сайти Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської обласних держадміністрацій”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на 23 грудня 2019 року повністю виконали вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху 63,93% центральних органів виконавчої влади та 84% місцевих органів виконавчої влади.

Читайте також: Дедалі більше українців цікавляться НАТО

Загалом було проаналізовано 61 веб-сайт центральних органів виконавчої влади (15 міністерств і 46 інших ЦОВВ), а також 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади (24 обласних та Київської міської держадміністрацій).

Водночас в Держкомтелерадіо зауважили, що на час проведення моніторингу, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 02.09.2019 № 829, низку міністерств було перейменовано, реорганізовано, утворено та ліквідовано. Тому веб-сайти багатьох міністерств перебували на стадії розробки та наповнення інформацією.

Але до цього часу не створено сайт Державної митної служби України, внаслідок чого відсутні канали комунікації та контролю громадськості за діяльністю Держмитслужби. Не мають власних сайтів Державна соціальна служба України та Державне агентство інфраструктурних проєктів України.

Читайте також: В Україні створять майданчик для спілкування журналістів та екологів

У зв’язку з цим Держкомтелерадіо звертає увагу центральних та місцевих органів виконавчої влади на необхідність виконувати вимоги чинного законодавства щодо оприлюднення у мережі Інтернет інформації про їхню діяльність, а також дотримуватися Вимог щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади.

“Протягом квітня-червня 2020 року Держкомтелерадіо проведе черговий моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої та оприлюднить його результати на початку липня 2020 року”, - попередили в комітеті.

Ознайомитись з результатом моніторингу та аналітичною довідкою можна за посиланням.