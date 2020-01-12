Український ПЕН підтримав білорусів, які не хочуть інтегруватися до РФ

PEN Ukraine виступив із заявою, в якій підтримав білоруських письменників та громадських активістів, які зазнають утисків через спротив поглибленню інтеграції Білорусі з Росією.

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті організації.

“Українські письменники із занепокоєнням стежать за подіями, які розгортаються в сусідній Білорусі. Там, у столиці та ряді інших міст, нещодавно відбулися масові акції протесту проти поглиблення інтеграції з Російською Федерацією. Режим Олександра Лукашенка відреагував на ці вияви незгоди з його політикою посиленням репресій. Затриманих активістів, серед яких є і чимало наших колег-літераторів, членів Білоруського ПЕН, ув’язнюють або піддають адміністративним штрафам на доволі серйозні суми лише за вираження своїх поглядів і переконань”, - заявляють в PEN Ukraine.

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Там зазначають, що на сьогодні громадські активісти Павел Севяринєц і Алена Талстая вже відбули кількадобове ув’язнення у Центрі ізоляції правопорушників на вулиці Акресціна. Талстая описує умови утримання там в’язнів як нестерпні: антисанітарія, холоднеча, брутальне поводження охорони та конвою, що межує з тортурами. Окрім того, активістці присудили також грошовий штраф у розмірі 1350 білоруських рублів.

“Український ПЕН наполегливо закликає білоруську владу припинити переслідування та цькування громадських діячів і письменників, які є обличчям сучасної білоруської літератури і представляють культуру Білорусі в усьому світі”, - наголосили в українському ПЕН.

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Заяву на сьогодні підписали 78 письменників та громадських діячів. Серед них: Андрій Курков, Мирослав Маринович, Микола Рябчук, Митрополит Борис Ґудзяк, Олександр Ірванець, Сергій Жадан, Борис Херсонський, Павло Вольвач, Іван Андрусяк, Володимир Рафєєнко, Тарас Возняк, Андрій Любка, Віталій Портников, Юрій Макаров та інші.

Як повідомлялося, 7-8, 20-21 грудня в центрі Мінська на тлі переговорів президентів Олександра Лукашенка і Володимира Путіна пройшли несанкціоновані акції проти «поглибленої інтеграції» двох країн, що загрожує поглинанням Білорусі Росією.

Фото: ТАСС