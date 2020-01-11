Політолог-міжнародник розповів, як пропустив фатальний рейс з Тегерана

Політолог-міжнародник Андрій Бузаров, який не сів на фатальний рейс Тегеран-Київ, сьогодні особисто подякував співробітниці МАУ, яка порекомендувала йому взяти зворотний квиток на 9 січня.

Про це Бузаров повідомив у Facebook.

"Сьогодні особисто подякував Марині Романюк, провідному інженеру каси МАУ, де я купував квиток і де мені порекомендували купити дешевше квиток на 9 січня, а не на фатальний день 8 січня. А також ще раз висловив співчуття знайомим і родичам загиблих", - написав він.

Як розповів Бузаров в інтерв'ю НВ, на дводенний Тегеранський діалоговий форум, який традиційно відбувається один раз на рік і проводиться Інститутом міжнародних досліджень при МЗС Ірану, його запросили ще в грудні. Організатори оплачували тільки два дні, а додатковий день перебування у Тегерані він вирішив оплатити сам заради знайомства з визначними пам'ятками. Квитки на літак експерт купив 4 січня в касі МАУ на вулиці Лисенка, і після тривалих роздумів, в який день краще повернутися до Києва: 8-го або 9-го - вибрав 9 січня.

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За словами 35-річного політолога-міжнародника, він не вірить у містику і вважає, що від загибелі його врятувала випадковість і везіння, хоча для нього це рідкість, оскільки він не дуже везуча людина.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака.

Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військовій бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.