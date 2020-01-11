ДБР сформувало підрозділ зі "справ Майдану"

У Державному бюро розслідувань завершено формування спеціального слідчого підрозділу у «справах Майдану».

Про це повідомляє на сайті ДБР.

Зазначається, що 32 кандидатури слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України погоджено до переведення на посади в Державному бюро розслідувань.

«Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців в розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство», - заявила т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

У ДБР наголосили, що організаційні заходи з переведення працівників ГПУ та регіональних і місцевих прокуратур, які розслідували та здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, здійснені на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань».

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Як повідомляв Укрінформ, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Однак із 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

Справи Майдану, які розслідувала ГПУ, будуть розподілені між ДБР, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки України.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що близько 30 працівників Генпрокуратури, які вели розслідування "справ Майдану", готові перейти до Державного бюро розслідувань.