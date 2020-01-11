Президент МАУ сподівається на збереження довіри пасажирів до авіакомпанії

Президент МАУ сподівається на збереження довіри пасажирів до авіакомпанії

Укрінформ
Президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне сподівається, що збиття літака Boeing 737 в Ірані не підірве довіру до неї пасажирів.

Про це він заявив на брифінгу 11 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минуло три дні (з моменту авіакатастрофи - ред.), тому ми не можемо оцінювати, наскільки ми могли похитнути довіру наших пасажирів. Я думаю, що сьогоднішнє повідомлення іранської влади має підтвердити те, що ми забезпечуємо безпеку польотів. Сподіваюсь, що пасажири і надалі нам довірятимуть", - сказав президент МАУ.

Він додав, що персонал авіакомпанії, як і всі жителі України і інших країн, тужить за загиблими в авіакатастрофі.

"Тим не менш, це персонал, який звик, навчений і знає, що свою роботу потрібно робити якісно. І я сподіваюся на те, що ця біда додасть компанії згуртованості і патріотизму, що додатково поліпшить її роботу у всіх напрямках", - резюмував президент МАУ.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак «Міжнародних авіаліній України». На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що його військові випадково збили український пасажирський літак. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військовій бази, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» взяла на себе іранська військово-політична формація «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР).

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