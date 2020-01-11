Президент МАУ сподівається на збереження довіри пасажирів до авіакомпанії

Президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне сподівається, що збиття літака Boeing 737 в Ірані не підірве довіру до неї пасажирів.

Про це він заявив на брифінгу 11 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минуло три дні (з моменту авіакатастрофи - ред.), тому ми не можемо оцінювати, наскільки ми могли похитнути довіру наших пасажирів. Я думаю, що сьогоднішнє повідомлення іранської влади має підтвердити те, що ми забезпечуємо безпеку польотів. Сподіваюсь, що пасажири і надалі нам довірятимуть", - сказав президент МАУ.

Він додав, що персонал авіакомпанії, як і всі жителі України і інших країн, тужить за загиблими в авіакатастрофі.

"Тим не менш, це персонал, який звик, навчений і знає, що свою роботу потрібно робити якісно. І я сподіваюся на те, що ця біда додасть компанії згуртованості і патріотизму, що додатково поліпшить її роботу у всіх напрямках", - резюмував президент МАУ.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак «Міжнародних авіаліній України». На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що його військові випадково збили український пасажирський літак. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військовій бази, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» взяла на себе іранська військово-політична формація «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР).