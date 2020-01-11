Український мікроавтобус в Росії потрапив у ДТП, є жертви

В Орловській області РФ у результаті зіткнення мікроавтобуса, який зареєстрований в Україні, й автомобіля загинуло троє людей, ще семеро отримали травми.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ДІБДР Росії.

"На 400-му км автодороги "Крим" водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сім пасажирів - громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу, призначену для зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Renault Megane, який рухався в зустрічному напрямку" , - сказав співрозмовник.

За його словами, в результаті ДТП водій і пасажир Renault Megane й один пасажир Mercedes-Benz загинули, водій та шість пасажирів Mercedes отримали травми різного ступеня тяжкості.