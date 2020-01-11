Для підтримки родичів загиблих у катастрофі МАУ створили міжнародну групу

Члени міжнародної групи, покликаної забезпечити ретельне розслідування та допомогти родичам жертв катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”, провели першу телефонну розмову.

Про це розповіли у міністерстві закордонних справ Канади, яке виступило ініціатором утворення цієї групи.

“У п’ятницю Міжнародна група із координації та реагування для родин жертв рейсу PS752, очолювана міністром закордонних справ Франсуа-Філіпом Шампанем, провела телефонну розмову. Учасниками були: Україна, Швеція, Афганістан, Об’єднане королівство”, - заявили у МЗС.

У відомстві додали, що всі держави-учасниці “погодилися стосовно потреби проведення повного та прозорого розслідування причин фатальної катастрофи”. “Протягом наступних днів та тижнів вони залишатимуться у тісному контакті та працюватимуть разом. Вони й надалі спілкуватимуться із міжнародними партнерами, аби забезпечити прозорість та підзвітність після цієї трагічної події”, - наголосили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, а також ФРН і Великої Британії.

Фото: АА.