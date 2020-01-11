До київського госпіталю доставили 9 поранених бійців

До Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий госпіталь" доставили 9поранених українських бійців.

Про це повідомили в Міноборони.

"Для подальшого лікування привезли дев'ятеро військовослужбовців, які до цього лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Бійців розмістили у відповідні клініки і відділення госпіталю після діагностичного обстеження.

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За словами військових лікарів, стан здоров’я військовослужбовців наразі задовільний. Вони забезпечені медикаментами та засобами побуту.