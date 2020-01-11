Харків'янин піднявся на найвищий вулкан у світі

Під час експедиції до найвищого вулкану планети Охос-дель-Саладо, розташованому в Південній Америці, відомий харківський альпініст Валентин Сипавін не тільки здійснив сходження на вулкан, а й встановив світовий рекорд - плавав на каяку на висоті 6377 метрів над рівнем моря.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці клубу Альпоманія, заснованого Сипавіним.

Зазначається, що український спортсмен став напарником австралійського мандрівника Даніеля Булла.

«... буквально вчора Валентин вийшов на зв'язок. І не просто на зв'язок, а з неймовірною новиною. Маючи проблеми зі своєю командою підтримки, його (Сипавіна), як акліматизованого, мотивованого та й просто крутого клаймера, запросив до своєї команди відомий австралійський мандрівник, наймолодша в світі людина, яка здійснила сходження на 7вершин + 7вулканів, Даніель Булл, і вони з Валентином разом встановили відразу 2 світові рекорди Гіннесса», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, харків'янин встановив рекорд з найвищого каякінгу в світі - на висоті 6377 м над рівнем моря. Австралійський мандрівник в тій самій лагуні проплив у відкритій воді.

Валентин Сипавін - багаторазовий чемпіон України з альпінізму, віце-чемпіон світу з льодолазання, тричі підкорив Еверест.

Охос-дель-Саладо - найвищий вулкан на Землі і друга за висотою вершина Південної Америки - після гори Аконкагуа. Розташований на кордоні між Аргентиною і Чилі. Висота становить 6893 метри. На захід від вулкана і до узбережжя Тихого океану простягається пустеля Атакама. На східному схилі в кратері вулкана розташоване найвище в світі озеро на висоті 6390 метрів.

Вулкан вважається згаслим, оскільки протягом всієї історії спостережень за ним не було зареєстровано жодного виверження. Проте зрідка пасивна вулканічна діяльність все-таки спостерігалась - в 1937, 1956 і 1993 року були незначні викиди сірки і водяної пари.