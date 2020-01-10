У Києві відслужили панахиду за всіма загиблими у 2019 році воїнами

Традиційну щомісячну панахиду за українськими вояками, які загинули в боях за незалежність України, відслужили у четвер в Києві. Її учасники також помолилися за перемогу українського війська.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті.

“В Академічному храмі святого апостола і євангеліста Іоана Богослова (Михайлівський Золотоверхий монастир) Православної Церкви України - молилися за всіма бійцями, що загинули протягом 2019 року в російсько-українській війні. Богослужіння звично очолив протоієрей Павло Мельник”, - йдеться у повідомленні.

По завершенні панахиди отець Павло звернувся до присутніх, наголосивши, що жертва воїнів була найвищим проявом любові до свого народу.

У Києві відбулася панахида за всіма загиблими у 2019 році воїнами / Фото: uinp.gov.ua

“Християнство та патріотизм – це нероздільні поняття. Адже любов до Бога починається з любові до ближнього. Воїни, за яких ми молилися сьогодні, віддали свої життя з любові до свого народу, своїх братів і сестер. Цього разу ми згадували всіх полеглих за 2019 рік. Тому я називав їх не лише за іменем, але і за прізвищем. Оскільки за прізвищами стоять їхні історії, сім'ї та покоління”, – зазначив священнослужитель.

Як зазначається, під час панахиди пом’янули всіх загиблих у боях російсько-української війни минулого року. Це 110 бійців нашого війська – 107 чоловіків і три жінки.

Вшанувати полеглих бійців прийшли військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії та Служби безпеки України, ветерани та громадські активісти.

Серед присутніх на панахиді був також начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук. Легендарний воїн, який прославився у боях 2014 року.

Детально про дев’ятьох загиблих у грудні військових розповів ветеран російсько-української війни, співробітник Українського інституту національної пам'яті Роман Кулик.

Він зазначив, що це вже тринадцята панахида за нашими бійцями і цей захід, на якому проукраїнське середовище має можливість згадати своїх героїв, дізнатися про них більше та засвідчити повагу війську, яке шостий рік воює з РФ на сході країни, надзвичайно важливий.

Читайте також: На Одещині відкрили меморіальний комплекс загиблим морпіхам

“Ми збираємося не лише, щоби вшанувати їх панахидою. Але й для того, щоби згадати: наші військові не лишають зло непокараним, а за кожного загиблого в бою українця приходиться щонайменше четверо окупантів", - наголосив Кулик.

Минулого місяця за український суверенітет і незалежність свої життя віддали:

Дмитро Каплунов, полковник ЦСО “Альфа”, посмертно удостоєний звання Герой України

Денис Волочаєв, полковник ЦСО “Альфа”, посмертно удостоєний звання Герой України.

Дмитро Темний, воїн 72-ої ОМБр імені Чорних Запорожців

Андрій Войтович, воїн 14-ої ОМБр імені князя Романа Великого

Віктор Пруський, воїн 14-ої ОМБр імені князя Романа Великого.

Сергій Сирота, військовослужбовець 14-ої ОМБр імені князя Романа Великого

Сергій Михальчук, військовослужбовець Бригади швидкого реагування Національної гвардії України

Василь Лісіцин, воїн 40-ої ОАБр, відряджений до 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового походу

Герман Соловйов, воїн 93-ої ОМБр “Холодний Яр”.

По завершенні молитви за перемогу українського війська учасники вшанування запалили лампадки біля Стіни пам'яті полеглих за Україну на Трьохсвятительській вулиці.