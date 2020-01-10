Медики оцінюють стан звільнених 29 грудня військових як задовільний

Психологічний стан звільнених з полону 29 грудня військовослужбовців задовільний. Нині вони продовжують реабілітацію у військовому санаторії.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив начальник відділення психологічної реабілітації Головного військового клінічного госпіталю Олександр Клен.

“Військові пройшли медичне та психологічне обстеження (в Головному військовому клінічному госпіталі - ред.), їм була надана первинна психологічна допомога, проведена психодіагностика на визначення психічного статусу. На момент перебування в госпіталі у військових був задовільний психологічний стан. Зараз вони знаходяться в Пущі-Водиці, з ними працюють психологи і далі буде 21 день постізоляційної реінтеграційної реабілітації”, - поінформував Клен.

Він також пояснив, що після прибуття військових на місця дислокації до своїх частин за необхідності з ними можуть продовжувати реабілітаційний процес.

“Узагальнювати не можна, у кожного буде свій індивідуальний шлях - хтось потребуватиме більш тривалої, хтось менш тривалої реабілітації, але з усіма вона буде проводитись, їм будуть в повному обсязі надаватись і медична, і психологічна допомога”, - запевнив начальник відділення.

Відповідаючи на запитання щодо роботи психологів з родичами військових, Клен зазначив, що робота проводилась з тими членами сім'ї, хто приїжджав до госпіталю на етапі лікувально-діагностичного процесу.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. На підконтрольну урядові територію з ОРДЛО були передані 76 осіб, зокрема 12 військовослужбовців.