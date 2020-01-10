То бридке каченя, то принцеса: соціальний психолог порівняв українську націю з підлітком

Член правління Інституту соціально-економічних досліджень, соціальний і військовий психолог Олег Покальчук вважає, що Україна має великий ресурс стабільності.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Укрінформу, відповідаючи на запитання: «Навесні 2019 року в інтерв'ю Укрінформу ви сказали, що жодному політику не вдасться розхитати Україну. Зараз ви вважаєте так само?»

За словами Покальчука, «перш за все, треба визначити, що саме ми називаємо Україною. Тому що, якщо мислити з точки зору бюрократів, які сидять в районі Печерська, то, звичайно, їх хитає весь час і вони дуже піклуються про свою стабільність. Щодо решти 40-мільйонного населення ... Тут я б таке порівняння навів: існує пристрій - гіроскоп, що застосовується в авіаційній навігації, в інших приладах, який шляхом орієнтації на земне тяжіння балансує будь-яку систему. Гіроскоп України як у етносу, нації, - він вбудований, він працює, і за зовсім іншими принципами, ніж здається політикам, інтелектуалам і іншим людям, хто насправді ні на що не впливає. В України я бачу великий ресурс стабільності - це такий тектонічний, метеорологічний фактор. Це не означає, що українці над цим якось спеціально працювали або у них якась висока резистентність. Так історично склалося».

Як зазначив Покальчук, нестабільність - «це дуже суб'єктивне відчуття, як правило, пов'язане з дискомфортом, який відчуває конкретна людина. Але не група, група не відчуває дискомфорту. У групи немає органів чуттів, а у окремої людини - є, тому людина завжди проектує себе на групу, підвищуючи собі таким чином самооцінку і, звичайно, наділяючи себе могутністю і силою групи для того самого. Це звичайна людська природа. Тому розмови про нестабільність або можливі загрози, пов'язані з волею однієї людини, - це наукова нісенітниця».

Експерт переконаний, що «жодна окремо взята людина, що має і харизму, і емпатію, і все інше, не в змозі змінити якісь процеси. Ну, ніяк не може. Тому стабільність - це набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Будь-яке суспільство, не тільки українське, - настільки складний і багатоелементний організм, що його дестабілізація, як будь-якого етносу, в принципі неможлива. Ви подивіться на євреїв, до чого багатостраждальна нація, чого тільки з ними не робили! І ось вам - Ізраїль, у них все склалося в результаті. І інші нації те саме. Неможливо якимись політичними, військовими або містичними шляхами розхитати націю, якщо ще не настав її час розхитуватися».

За словами Покальчука, «ми дуже молода нація. Те, що нас трясло, - це пубертатний період, у нас такі хвороби росту, прищі - літературні та журналістські. Ми зараз, як підліток - він любить дивитися у дзеркало: то йому здається, що він бридке каченя, то навпаки - що він найкраща принцеса в світі ... ».