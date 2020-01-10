Росія лідирує у списку "країн-експлуататорів" українців

У списку країн експлуатації громадян України першість належить Російській Федерації.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на пресбрифінгу в Укрінформі.

"На сьогодні основною країною експлуатації громадян (України — ред.) залишається Російська Федерація. На жаль, продовжується тенденція використання українців і всередині країни", - сказав Ніжинський.

Він додав, що "понад 240 осіб тільки за останній рік було завербовано і експлуатовано Російською Федерацією, тому ця країна є на першому місці по експлуатації".

Ніжинський зауважив, що в числі ТОП-10 країн по експлуатації громадян України також Об’єднані Арабські Емірати, Чеська Республіка, Словенія, Казахстан, Німеччина, Польща, Туреччина.

"Як бачите, це ті країни, де концентрується велика кількість українських громадян. Це ті країни, куди багато громадян України від'їжджають на заробітки, або втягнуті в нелегальні міграційні процеси через посередницьке працевлаштування за кордоном, і, на жаль, стають постраждалими вже постфактум", - додав заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж 2012-2019 років Міністерство соціальної політики України встановило статус осіб, постраждалих від торгівлі людьми, 878 громадянам.