У грудні зафіксували дев'ять випадків фізичної агресії щодо журналістів - НСЖУ

В Україні у грудні зафіксовано 9 випадків фізичної агресії щодо журналістів, більшість постраждалих – жінки.

Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", повідомляє Національна спілка журналістів України.

"У грудні зафіксовано 9 інцидентів із застосуванням сили проти працівників медіа. Найчастіше фізична агресія до працівників ЗМІ застосовувалася в Києві - 7 випадків, а також у Львові та області - 2. У більшості інцидентів постраждали жінки – п’ятеро журналісток стали жертвами атак", - йдеться в повідомленні.

За даними НСЖУ, одними із найрезонансніших стали два інциденти за участю правоохоронців, під час яких постраждали фотокореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко та журналістка й оператор hromadske.ua Вікторія Рощина й Олексій Нікулін. Зокрема, під час мітингу під Верховною Радою унаслідок сутички у Сергія Нужненка - забій правої руки, численні синці, розбиті окуляри та пошкоджена професійна камера.

"Вікторію Рощину та Олексія Нікуліна забризкали сльозогінним газом, який застосували в сутичках між спецпризначенцями й мітингувальниками. Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона фільмувала протистояння. Крім того, у бік журналістів летіли палиці від наметів, які протестувальники хотіли встановити біля будівлі парламенту", - зазначається в повідомленні.

Крім того, за даними НСЖУ, четверо журналістів постраждали 24 грудня під час висвітлення судового засідання у справі убивства Павла Шеремета: Алла Жизневська, журналістка телеканалу ZIK; Юлія Корзун, журналістка видання Страна.ua; Антоніна Бєлоглазова і Дмитро Кучер - є журналістами видання "Правовий контроль".

У Національній спілці журналістів відзначають, що у більшості грудневих випадків перешкоджання журналістській діяльності за зверненнями постраждалих поліція оперативно розпочала відповідні кримінальні провадження.

"Показовими є оперативні дії слідчих Національної поліції, які оголосили підозру одному з нападників на журналістів, які висвітлювали судовий процес у справі убивства Павла Шеремета наприкінці грудня. Водночас оперативного відкриття проваджень за перешкоджання журналістській діяльності все ж недостатньо. Головний результат, якого ми всі чекаємо, – це реальне покарання нападників. Також по лінії МВС має йти чіткий сигнал спецпризначенцям – під час мітингів чи заворушень журналістів не чіпати", - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як повідомлялося, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.