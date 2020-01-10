У посольстві України у Відні відкрили книгу скорботи у зв'язку з катастрофою літака

У посольстві України у Відні у четвер відкрили книгу скорботи у пам'ять про загиблих в авіакатастрофі літака МАУ рейсу PS752 під Тегераном.

Про це повідомляється на сторінці української дипмісії в Австрії у Facebook.

"В пам’ять загиблих рейсу PS752 в посольстві України у Відні сьогодні і завтра відкрита книга скорботи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: Посольство України у Відні.