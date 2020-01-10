Нацрада позапланово перевірить телеканали "Zik" та "112"

Національна рада призначила позапланові перевірки ТОВ “ТРК “Нові комунікації” (“ZIK”) і ТОВ “ТРК “112-ТВ” (“112 Україна”), через зафіксовані в ефірі ознаки порушення норм Закону України “Про телебачення і радіомовлення” і Закону України “Про інформацію”.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Зазначається, що перевірка стосується передачі, яка вийшла в ефір 26 листопада на каналі "ZIK", під назвою "Кожен з нас Президент". У ній брали участь екснардеп Надія Савченко, нардеп Ренат Кузьмін та колишній народний депутат Михайло Добкін.

Нацрада вважає, що у цих передачах були висловлювання з ознаками порушення.

Підставою для призначення позапланової перевірки супутниковому телеканалу «112 Україна» стали результати моніторингів ефіру мовника, проведених у серпні – грудні 2019 року. Зокрема, у передачах «Велике інтерв’ю», «LIVE», «LIVE НОВИНИ», «Голос народу», «Пульс: Головне політичне шоу країни», «Важливо», «Діалог з країною» зафіксовано поширення висловлювань В. Медведчука, П. Симоненка, В. Рабіновича, Г. Герман, І. Киви, Н. Королевської, О. Волошина, О. Ляшка, М. Дульського і Р. Кузьміна, що мають ознаки порушення чинного законодавства.

Після перевірки Нацрада ухвалить рішення щодо телеканалів.