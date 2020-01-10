До 27 шкіл завітають з лекціями українські полярники

27 шкіл по всій Україні стали переможцями конкурсу “Запроси полярника до себе”, який наприкінці 2019 року вдруге провели Міністерства освіти та науки і Національний антарктичний науковий центр.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"До шкіл-переможців завітають учасники українських антарктичних експедицій, які розкажуть дітям про життя та роботу на станції “Академік Вернадський”, покажуть фото та відео з зимівок, а також привезуть подарунки. Зокрема, учні дізнаються, як же насправді проходить один день життя полярника, адже саме це було темою другого конкурсу: школярі мали написати, як вони уявляють собі цей день", - йдеться у повідомленні.

Загалом на конкурс надійшло понад 60 листів. Найкращі з них обирали особисто полярники, зокрема, учасники 24-ї експедиції, що наразі перебуває на станції “Академік Вернадський”.

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З усіма переможцями зв'яжуться представники Національного антарктичного наукового центру й узгодять дату приїзду полярників. Планується, що візити відбудуться до кінця навчального року.