До 27 шкіл завітають з лекціями українські полярники
Про це повідомляє пресслужба МОН.
"До шкіл-переможців завітають учасники українських антарктичних експедицій, які розкажуть дітям про життя та роботу на станції “Академік Вернадський”, покажуть фото та відео з зимівок, а також привезуть подарунки. Зокрема, учні дізнаються, як же насправді проходить один день життя полярника, адже саме це було темою другого конкурсу: школярі мали написати, як вони уявляють собі цей день", - йдеться у повідомленні.
Загалом на конкурс надійшло понад 60 листів. Найкращі з них обирали особисто полярники, зокрема, учасники 24-ї експедиції, що наразі перебуває на станції “Академік Вернадський”.
З усіма переможцями зв'яжуться представники Національного антарктичного наукового центру й узгодять дату приїзду полярників. Планується, що візити відбудуться до кінця навчального року.