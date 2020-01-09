МВФ відкрив доступ до своєї онлайн-бібліотеки

Міжнародний валютний фонд дав доступ усім бажаючим до своєї онлайн-бібліотеки.

Про це заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"На Новий рік МВФ зробив подарунок студентам, дослідникам, історикам і журналістам - доступ до всіх опублікованих онлайн матеріалів МВФ став безкоштовним", - написав він.

Рашкован уточнив, що раніше більшість з 21 тисяч публікацій МВФ, включаючи архівні з 1946 року, були платними, а тепер хто завгодно з будь-якого девайсу може отримати доступ до книг, статей, періодичних звітів, статистичних таблиць фахівців МВФ абсолютно безкоштовно.