Глава МЗС Швеції зробила запис у Книзі скорботи в Посольстві України
Про це Лінде повідомила у Twitter.
"Сьогодні відвідала Посольство України в Стокгольмі, щоб висловити найглибші співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Тегерані. Мої думки з вами", - написала вона.
Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.