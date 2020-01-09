Глава МЗС Швеції зробила запис у Книзі скорботи в Посольстві України

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде 9 січня відвідала Посольство України у Стокгольмі і від імені уряду Швеції зробила запис у Книзі скорботи у зв’язку із катастрофою літака Boeing-737 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Про це Лінде повідомила у Twitter.

"Сьогодні відвідала Посольство України в Стокгольмі, щоб висловити найглибші співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Тегерані. Мої думки з вами", - написала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.