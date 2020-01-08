На посаду голови Нацслужби здоров'я - вісім претендентів

На посаду голови Національної служби здоров’я України є восьмеро претендентів.

Відповідний перелік кандидатів оприлюднено на сайті Національного агентства з питань державної служби.

Так, згідно з документом, на посаду керівника Національної служби здоров’я претендують: співробітник НСЗУ Андрій Віленський; народний депутат 7 та 8 скликань Андрій Шипко; Ексзаступник директора держпідприємства "Комітет з гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України" Юлій Хомутовський, голова громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов; заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк, в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан; заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева; підприємиця Марина Алтухова.

Як поінформували в Національному агентстві з питань держслужби, 9 січня о 10 годині розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства, о 13 годині - тестування з англійської мови.

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Як повідомлялося, посада голови Національної служби здоров’я України є вакантною з листопада 2019 року, коли тодішній керівник Олег Петренко подав у відставку.

Національна служба здоров’я України здійснює виплати медичним закладам за наданням громадянам України медичних послуг згідно з Програмою медичних гарантій. На 2020 рік бюджет Програми медичних гарантій становить 72 млрд грн.