Апеляційний суд залишив Дугарь під домашнім арештом

Апеляційний суд Києва залишив під домашнім арештом військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною до причетності до убивства журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення суд ухвалив у середу, 8 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, колегія Апеляційного суду скасувала ухвалу Печерського райсуду столиці про обрання Дугарь запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у Дніпропетровській області.

Суд по справі Дугарь / Фото: Євген Котенко‎, Укрінформ

Водночас суд постановив нову ухвалу, якою зобов’язав Дугарь перебувати під цілодобовим домашнім арештом у місті Києві.

Термін дії запобіжного заходу спливає 8 лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.