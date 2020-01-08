Новий освітній портал допоможе безробітним працевлаштуватись

У державній службі зайнятості стартував новий проєкт для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості.

Про це поінформувала директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон, повідомляє Урядовий портал.

«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», - зазначила Макогон.

На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.

Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.

«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», - підкреслила Макогон.

Новий сервіс дозволить: розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці; отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу; навчитися складати резюме сучасного формату; підготуватися до співбесіди з роботодавцем; обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Освітній портал Державної служби зайнятості розроблено на виконання Програми діяльності Кабміну, указу Президента України №837/2019.