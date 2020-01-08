Катастрофа літака МАУ: парламентські партії висловили співчуття

Українські парламентські партії висловили співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася в Ірані.

Відповідні заяви оприлюднені на сторінках політсил у соцмережах.

"Страшна трагедія сталася сьогодні вранці в Тегерані. Розбився пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Всі пасажири та члени екіпажу, за попередніми даними, загинули. Разом з усією Україною висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих", - йдеться у повідомленні партії "Слуга народу" у Facebook.

Партія "Голос" також висловила співчуття родинам загиблих пасажирів та команди літака МАУ рейсу PS 752. Як зазначається у повідомленні, у партії очікують офіційного розслідування причин трагедії.

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"Невідкладне завдання влади – забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії", - наголосив п’ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Співчуття з приводу трагедії з українським літаком також висловили у партії "Батьківщина".

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу. На його борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

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За інформацією Ради національної безпеки та оборони України, на борту літака перебували 11 громадян України: два пасажири і 9 членів екіпажу.

Очільники української держави Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, Олексій Гончарук вже висловили співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ.

Деталі інциденту уточнюються.

Українська авіакомпанія МАУ тимчасово призупинила виконання рейсів до Тегерана.

Фото: АА