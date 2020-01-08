Катастрофа українського літака в Ірані: МАУ дала терміновий брифінг

Керівництво авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (МАУ) провела терміновий брифінг в аеропорту "Бориспіль".

Трансляцію онлайн вів UA|TV.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.

Фото: АА