Катастрофа літака МАУ: генсек Ради Європи висловила співчуття

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття через авіакатастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Про це написав речник організації Даніель Хольтген у Twitter.

"У листі до Президента Володимира Зеленського генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич висловлює співчуття рідним загиблих у авіакатастрофі українського літака та від імені Ради Європи висловлює свою солідарність з українським народом", - зауважив Хольтген.

Віцепрем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба подякував їй у Twitter "за слова співчуття у цей трагічний день".

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака були 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, що були українцями.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.