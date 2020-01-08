Разумков: Наше завдання - якнайшвидше з'ясувати причину падіння літака МАУ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що Україна має якнайшвидше встановити причину падіння літака Boeing "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані вранці 8 січня.

Про це він написав у Facebook.

"Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга та надати необхідну допомогу сім’ям загиблих", - зазначив Разумков.

Він висловив найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих, і додав, що ця трагедія забрала майже 180 людських життів.

Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Однак деякі ЗМІ пишуть, що його могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку.

Президент України Володимир Зеленський вже висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ.

Деталі інциденту уточнюються.