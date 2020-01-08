Разумков: Наше завдання - якнайшвидше з'ясувати причину падіння літака МАУ
Про це він написав у Facebook.
"Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга та надати необхідну допомогу сім’ям загиблих", - зазначив Разумков.
Він висловив найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих, і додав, що ця трагедія забрала майже 180 людських життів.
Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Однак деякі ЗМІ пишуть, що його могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку.
Президент України Володимир Зеленський вже висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ.
Деталі інциденту уточнюються.