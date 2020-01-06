Гончарук побажав кожному українцю відчути різдвяну радість

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук привітав українців зі святом Різдва Христового.

Своє вітання він розмістив у Facebook.

“Щиро вітаю із Різдвом! Бажаю кожному українцю, де б ви не були сьогодні: вдома за сімейним столом, на роботі, у далекій подорожі або на службі, захищаючи нашу Батьківщину, - відчути різдвяну радість, турботу та затишок!”, - написав глава уряду.

Гончарук також побажав, щоб у кожному домі панували мир та злагода, а Різдво подарувало усім силу, віру і натхнення на новий рік.

“Смачної вам куті! Христос народився! Славімо його!”, - зазначив він.