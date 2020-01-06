Гончарук побажав кожному українцю відчути різдвяну радість
Укрінформ
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук привітав українців зі святом Різдва Христового.
Своє вітання він розмістив у Facebook.
“Щиро вітаю із Різдвом! Бажаю кожному українцю, де б ви не були сьогодні: вдома за сімейним столом, на роботі, у далекій подорожі або на службі, захищаючи нашу Батьківщину, - відчути різдвяну радість, турботу та затишок!”, - написав глава уряду.
Гончарук також побажав, щоб у кожному домі панували мир та злагода, а Різдво подарувало усім силу, віру і натхнення на новий рік.
“Смачної вам куті! Христос народився! Славімо його!”, - зазначив він.