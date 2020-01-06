Митрополит Епіфаній звершує Всенічне бдіння напередодні Різдва

Митрополит Епіфаній звершує Всенічне бдіння напередодні Різдва

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Укрінформ
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершує Всенічне бдіння напередодні Різдва Христового.

Відеотрансляція богослужіння ведеться на сторінці митрополита Епіфанія у Facebook.

"Звершую Всенічне бдіння напередодні свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа", - написав предстоятель ПЦУ.

Всенічне бдіння відбувається у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Різдвяна служба в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

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