Звільненого з полону Галазюка ув'язнили через "окупований Донбас" та "ДНР" у лапках

Кримінальна справа проти звільненого із полону бойовиків в рамках обміну 29 грудня Олега Галазюка ґрунтувалася на тому, що він назвав Донбас окупованою Росією територією і написав "ДНР" у лапках.

Про це він розповів в інтерв'ю для Радіо Свобода.

"Там прямим текстом так і написано, що моя злочинність полягала в тому, що очевидні для всього світу речі – як те, що це окуповані території – прирівнювалися до "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" і також до "екстремізму". Так і пишуть, що я вчинив злочини, що я речі називав своїми іменами, тобто, що "ДНР" – це територія, яка не визнана світом, вона окупована Росією. Був ще висновок так званого експерта, котрий я оскаржив. За цим висновком прирівнювалося те, що я взяв слово "ДНР" у лапки, до злочину. Я планував написати статтю, яка так і називається: "За лапки у слові "ДНР" – 16 років", - сказав Галазюк.

Він зазначив, що усе було побудовано на віртуальних доказах.

"Ніхто не проводив експеримент, чи я фотографував цю техніку, ніхто не виїжджав на "місце злочину. Наприклад, у 2015 році я виїжджав під Київ, у Фастів, але у справі сказано, що я в цей момент перебував у Торезі. Адвокат представила довідку – не знаю, де вона взяла, може, в Україні їй десь дали – що я був 4 місяці на підконтрольній території. Але "суддя" не прийняла цей аргумент. Вона сказала: раз я сам визнавав, що "Листи з окупованого Донбасу" пишуть люди, які там перебувають, значить я був у Торезі", - зауважив Галазюк.

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Як повідомлялося, 29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

Клінічна лікарня "Феофанія" прийняла 64 визволених українців.

Фото: Радіо Свобода