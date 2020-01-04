У Києві 9 січня справлять панахиду за усіма бійцями, загиблими минулого року

На панахиду по вояках, які загинули в боях за незалежність України, та на молитву за перемогу українського війська запрошує Український інститут національної пам’яті.

Про це УІНП повідомляє у Facebook.

“У 2019 році 110 бійців нашого війська загинули у боях російсько-української війни. З них - 107 чоловіків і три жінки… 9 січня о 19:00 у храмі Іоанна Богослова (Михайлівський Золотоверхий монастир) відбудеться загальна молитва за всіма загиблими військовослужбовцями у грудні минулого року та протягом усього 2019-го”, - ідеться в дописі.

Як зазначається, молитву очолить протоієрей ПЦУ Павло Мельник.

По богослужінні громадськість і ветерани традиційно запалять лампадки біля Стіни пам’яті загиблих за Україну на Михайлівській площі.

Ініціаторами панахиди по воїнах, які загинули в боях за незалежність України, та молитви за перемогу, є співробітники УІНП Роман Кулик та Павло Подобєд.

Організаторами виступили Український інститут національної пам'яті, Мінветеранів, Академічний храм святого апостола і євангеліста Іоана Богослова, Книга пам'яті полеглих за Україну.