Родини героїв Небесної Сотні закликають голову ДБР не віддавати Буряку справи Майдану

Родини героїв Небесної Сотні закликають голову ДБР не віддавати Буряку справи Майдану

Заява
Укрінформ
Родини героїв Небесної Сотні просять т.в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову не призначати Олександра Буряка керівником відділу з розслідування справ Майдану в ДБР.

Про це йдеться в заяві спільноти ГО "Родина Героїв Небесної сотні" в Facebook.

"Ми закликаємо Ірину Венедіктову: скасувати рішення про призначення керівником відділу з розслідування «справ Майдану» у Державному бюро розслідувань Олександра Буряка; призначити відкритий і прозорий конкурс на цю посаду; надавати перевагу тим конкурсантам, які мають бездоганну репутацію, досвід у розслідуванні справ Майдану та користуються довірою потерпілих та суспільства", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Буряк згадується на відомих записах НАБУ зі службового кабінету голови Окружного адміністративного суду м.Києва Павла Вовка, які оприлюднені на офіційному сайті НАБУ.

Читайте також: У Держбюро розслідувань призначили керівника відділу у “справах Майдану”

"З них випливає, що Павло Вовк перебуває у настільки тісних дружніх стосунках з Буряком, що може “за дзвінком” отримати від ДБР потрібне рішення чи слідчу дію. Зокрема, на плівках зафіксовано розмову Павла Вовка стосовно призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР", - йдеться у заяві.

У громадській організації нагадують, що негласні слідчі (розшукові) дії НАБУ, в результаті яких отримані записи, проводилися саме в рамках розслідування справ Майдану.

"Окрім того, ряд суддів Окружного адмінсуду є фігурантами ключових справ щодо розгонів Майдану та винесення неправосудних рішень. І саме ДБР буде продовжувати розслідувати справу, де ймовірним обвинуваченим є близький до Павла Вовка Євген Аблов. Це свідчить про наявність у Буряка реального конфлікту інтересів, що ставить під сумнів об'єктивне розслідування ключових справ Майдану", - відзначають у спільноті.

Родичі загиблих майданівців наголошують, що ці факти унеможливлять конструктивну співпрацю потерпілих із керівництвом цього Департаменту та вкрай негативно впливатимуть на довіру суспільства до слідства у справах Майдану.

Як повідомляв Укрінформ, керівником відділу ДБР із розслідування справ Майдану призначили Олександра Буряка.

Буряк здобув вищу освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в м. Харкові за спеціальністю «Правознавство». У правоохоронних органах з 1998 року. Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2015 по 2017 роки працював заступником прокурора м. Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.

Як відомо, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-