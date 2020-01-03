Родини героїв Небесної Сотні закликають голову ДБР не віддавати Буряку справи Майдану

Родини героїв Небесної Сотні просять т.в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову не призначати Олександра Буряка керівником відділу з розслідування справ Майдану в ДБР.

Про це йдеться в заяві спільноти ГО "Родина Героїв Небесної сотні" в Facebook.

"Ми закликаємо Ірину Венедіктову: скасувати рішення про призначення керівником відділу з розслідування «справ Майдану» у Державному бюро розслідувань Олександра Буряка; призначити відкритий і прозорий конкурс на цю посаду; надавати перевагу тим конкурсантам, які мають бездоганну репутацію, досвід у розслідуванні справ Майдану та користуються довірою потерпілих та суспільства", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Буряк згадується на відомих записах НАБУ зі службового кабінету голови Окружного адміністративного суду м.Києва Павла Вовка, які оприлюднені на офіційному сайті НАБУ.

"З них випливає, що Павло Вовк перебуває у настільки тісних дружніх стосунках з Буряком, що може “за дзвінком” отримати від ДБР потрібне рішення чи слідчу дію. Зокрема, на плівках зафіксовано розмову Павла Вовка стосовно призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР", - йдеться у заяві.

У громадській організації нагадують, що негласні слідчі (розшукові) дії НАБУ, в результаті яких отримані записи, проводилися саме в рамках розслідування справ Майдану.

"Окрім того, ряд суддів Окружного адмінсуду є фігурантами ключових справ щодо розгонів Майдану та винесення неправосудних рішень. І саме ДБР буде продовжувати розслідувати справу, де ймовірним обвинуваченим є близький до Павла Вовка Євген Аблов. Це свідчить про наявність у Буряка реального конфлікту інтересів, що ставить під сумнів об'єктивне розслідування ключових справ Майдану", - відзначають у спільноті.

Родичі загиблих майданівців наголошують, що ці факти унеможливлять конструктивну співпрацю потерпілих із керівництвом цього Департаменту та вкрай негативно впливатимуть на довіру суспільства до слідства у справах Майдану.

Як повідомляв Укрінформ, керівником відділу ДБР із розслідування справ Майдану призначили Олександра Буряка.

Буряк здобув вищу освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в м. Харкові за спеціальністю «Правознавство». У правоохоронних органах з 1998 року. Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2015 по 2017 роки працював заступником прокурора м. Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.

Як відомо, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.