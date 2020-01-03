За тиждень на ГРВІ захворіли понад 136 тисяч українців

За останній тиждень на ГРВІ захворіло понад 136 тисяч людей.

Про це з посиланням на Центр громадського здоров'я повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"З 23 по 29 грудня на ГРВІ захворіли 136 225 людей, із них 67,7% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності склав 356,2 людей на 100 000 населення, що на 25,3% менше епідемічного порога по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічному рівні. Також з початку епідемічного сезону зареєстровано 1 летальний випадок від ускладнень грипу.

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В МОЗ нагадали, що найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Протягом звітного тижня проти грипу вакцинувалися 4 276 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 224 417 осіб.