В Україні зафіксували ще одну смерть від ботулізму

Центр громадського здоров'я зафіксував смерть від ботулізму.

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.

"Чоловік помер 30 грудня 2019 року. Напередодні чоловік вживав консерву зі свинини домашнього приготування. Хворий мав важкий перебіг захворювання, та навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта дедалі погіршувався", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, з початку 2019 року станом на 4 грудня в Україні на ботулізм захворіли 123 людини (120 дорослих та 3 дитини). 5 людей померли.

Найбільше випадків зафіксовано у Запорізькій (11), Чернігівській (10), Житомирській (10), Дніпропетровській (10), Івано-Франківській (9), Хмельницькій (9), Вінницькій (8) областях та у м. Київ (10).

В ЦГЗ нагадали, що для запобігання захворюванню на ботулізм потрібно уникати споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби; м'ясних та грибних консервів; консервів домашнього виробництва; тих продуктів, в належності зберігання або транспортування яких ви не впевнені, або сумніваєтеся в їх якості.

Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з'являється порушення зору – двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу.

За найменшої підозри на ботулізм негайно зверніться до лікаря! Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби.