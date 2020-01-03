Поліція закрила “по другому колу” 15 гральних закладів

Правоохронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які спробували поновити свою роботу.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Наш уряд має чітку мету — побороти нелегальні «чорні» та «сірі» ринки, які шкодять економіці України. Це вкрай необхідно для її зростання та розвитку. За повідомленнями на урядову "гарячу лінію" з 27 грудня 2019-го року правоохоронці припинили діяльність 15-ти нелегальних гральних закладів, які спробували поновити свою роботу", - написав Гончарук.

Він нагадав, що дзвінки на "гарячу лінію" за номером 1545 є безкоштовними, та закликав громадян повідомляти про нелегальні гральні заклади.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 грудня 2019 року ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції до 16 години 20 грудня припинити функціонування гральних закладів.

Згодом Гончарук повідомив, що в Україні протягом одного дня було закрито понад 5300 гральних закладів.