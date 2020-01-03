Прикордонники отримали два гелікоптери H-125

Із Франції прибули два гелікоптери H-125 для Державної прикордонної служби України.

Пряма трансляція передачі авіамашин з аеропорту в Жулянах здійснювалася на сторінці ДПСУ у Facebook.

"До Києва прибувають два перші гелікоптери H-125 для Держприкордонслужби", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до домовленостей між МВС та Airbus Helicopters єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них Держприкордонслужба отримає 24 вертольоти.

Читайте також: Кораблі і катери морської охорони пройшли плановий ремонт

Перед цим до міста Мариньян вирушили на навчання спеціалісти, що обслуговуватимуть авіаційне та радіоелектронне обладнання, та пілоти. У Центрі підготовки Airbus у Франції пройшли навчання перші механіки авіації, які надалі обслуговуватимуть вертольоти.