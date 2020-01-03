Трансплантація в Індії: українських пацієнтів перевели до іншої клініки

Міністерство охорони здоров’я України домовилось з керівництвом індійських клінік про переведення українських пацієнтів на лікування з клініки Fortis Malar до клініки MGM Healthcare.

Про це повідомляє Міністерства охорони здоров'я.

«Міністерство охорони здоров’я України отримало заяви про бажання змінити місце лікування від 15 з 18 пацієнтів, які були направлені на лікування в Індію. 14 пацієнтів переведено до клініки MGM Healthcare (м. Ченнай) та один пацієнт до клініки Narayana Health (м. Бангалор). Троє пацієнтів продовжують обліковуватись в клініці Fortis Malar, але продовжують перебувати в Україні. МОЗ України готове зробити все необхідне для їхнього переведення у разі звернення цих пацієнтів», – наголосив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

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Зазначається, що 30 грудня відбулось закриття рахунків пацієнтів в клініці Fortis Malar. У госпіталі MGM Healthcare українські пацієнти почали отримувати допомогу з 31 грудня. Госпіталем гарантовано надання медичної допомоги в повному обсязі включно з трансплантацією.

У МОЗ додали, що пацієнти, які перебувають на території Індії, очікують на пересадку легенів, серця та комплексу серце-легені, адже ця країна єдина приймає пацієнтів з України для трансплантації серця та легенів, які оплачуються з державного бюджету за програмою “Лікування громадян за кордоном”. 30 грудня відбулось закриття рахунків пацієнтів в клініці Fortis Malar.

Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік послуг з трансплантації, які вже наступного року зможуть надавати лікарні, що є учасниками пілотного проекту з трансплантації органів та кісткового мозку.

20 грудня 2019 року Верховна Рада України проголосувала зміни до Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», які дають можливість впровадження чітких і прозорих критеріїв та правил для побудови системи трансплантації в Україні.

24 грудня 2019 року під час проведення трансплантацій серця та нирок в Ковельській центральній районній лікарні та Національному інституті хірургії та трансплантології ім. Шалімова було протестовано порядок взаємодії між фахівцями різних клінік при забезпеченні процесів, які входять до порядку проведення трансплантації.

28 грудня 2019 року лікарні-учасники пілотного проекту з трансплантації, отримали від МОЗ України попередню оплату, яку вони зможуть використати протягом 2020 року.