Програма мобільності молоді стартує у квітні – прем’єр

Програма для підвищення мобільності української молоді стартує в квітні цього року, зокрема йдеться про сприяння подорожам різними регіонами держави.

Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Урядовий портал 3 січня.

«Уряд створює умови, щоб молодь була соціально активною, самостійною. Ми хочемо побороти ситуацію, коли чи не більше половини молодих людей за останні три роки не виїжджало за межі області. Мобільність позитивно впливає і на економіку, і на продуктивність праці», - підкреслив Гончарук.

Він додав, що така програма заохотить пізнавати різноманіття регіонів та розвивати організації громадянського суспільства.

На першому етапі буде розроблена нормативно-правова база та концепції програми мобільності молоді. Вже з квітня цього року запускатимуться пілотні проєкти між кількома регіонами України.

Повноцінно програма, яка підвищить самостійність, життєстійкість та спроможність молоді, запрацює до кінця року.

В уряді також нагадують, що мобільність молоді є однією з цілей Програми діяльності Кабінету міністрів, яку затверджено у вересні 2019 року.