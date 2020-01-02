Пенсійному фонду із бюджету торік виділили 183,3 мільярда

У 2019 році трансферт Пенсійному фонду з Державного бюджету становив 183,3 млрд грн, що на 33,2 млрд грн більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Трансферт Пенсійному фонду у 2019 році становив 183,3 млрд грн (що на 33,2 млрд грн більше, ніж у 2018 році), у тому числі зі загального фонду Державного бюджету - 173,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

До Пенсійного фонду на фінансування одноразової виплати найбіднішим пенсіонерам (що було сплачено у березні та квітні 2019 року) було також спрямовано 7,9 млрд грн, отриманих від пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.