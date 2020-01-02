Яка ідея справді об`єднує країну
Говорити можна що завгодно, але реальні цифри соцопитувань наочно демонструють, яка ідея справді об`єднує країну. Причому з кожним роком – все більше.
Ось підтримка вступу до Європейського союзу та НАТО по роках:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
● 2014 - 57%
● 2015 - 56%
● 2016 - 58%
● 2017 - 59%
● 2018 - 59%
● 2019 - 64%
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ – НАТО
● До 2014 - менше 15%
● 2017 - 38,5%
● 2018 - 46%
● 2019 - 51%
*опитування фонду «Демократичні ініціативи» (останні показники — грудень 2019 року)
І ще кілька слів – щодо одного з питань, у яких для українців є різниця:
«72% українців згодні з тим, що «Сталiн – жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей». Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція, схоже, закріплюється. Якщо наразі серед українців 16% позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян – половина (52%)» — опитування КМІС 11 липня 2019 року.
Георгій Тихий
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