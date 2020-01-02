Реальні цифри соцопитувань свідчать – ця ідея з кожним роком все більше об’єднує Україну

Говорити можна що завгодно, але реальні цифри соцопитувань наочно демонструють, яка ідея справді об`єднує країну. Причому з кожним роком – все більше.

Ось підтримка вступу до Європейського союзу та НАТО по роках:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

● 2014 - 57%

● 2015 - 56%

● 2016 - 58%

● 2017 - 59%

● 2018 - 59%

● 2019 - 64%

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ – НАТО

● До 2014 - менше 15%

● 2017 - 38,5%

● 2018 - 46%

● 2019 - 51%

*опитування фонду «Демократичні ініціативи» (останні показники — грудень 2019 року)

І ще кілька слів – щодо одного з питань, у яких для українців є різниця:

«72% українців згодні з тим, що «Сталiн – жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей». Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція, схоже, закріплюється. Якщо наразі серед українців 16% позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян – половина (52%)» — опитування КМІС 11 липня 2019 року.

Георгій Тихий

FB