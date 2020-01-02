Завтра стартує реєстрація на пробне ЗНО

У п'ятницю, 3 січня, розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 3 до 24 січня 2020 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО також повідомили, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей, дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти.

В УЦОЯО звертають увагу учасників на те, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.