Пошук роботи: уряд створює платформу для допомоги людям з інвалідністю

Пошук роботи: уряд створює платформу для допомоги людям з інвалідністю

Укрінформ
Кабмін створює платформу для сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Урядовий портал.

«Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників. Фокус полягає у доступності людини до робочих місць та соціально-культурних об’єктів», - зазначив Гончарук.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська наголосила, що людина з інвалідністю має отримувати гідний рівень утримання та догляду, а ті, хто хочуть працювати і стан здоров’я дозволяє, матимуть для цього всі можливості.

В уряді також наголошують, що людина з інвалідністю має отримати якісну і професійну підготовку для підвищення її конкурентоспроможності, яка буде здійснюватися через запровадження ваучерів на освіту, спільних програм підготовки із Службою зайнятості та роботодавцями.

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Крім того зауважують, що Програмою діяльності уряду передбачений один із пріоритетів - розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення разом із забезпеченням принципу «гроші ходять за пацієнтом», переходом на часткову монетизацію технічних та інших засобів, а також підвищення рівня пенсійного забезпечення.

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