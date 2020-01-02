Пошук роботи: уряд створює платформу для допомоги людям з інвалідністю

Кабмін створює платформу для сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Урядовий портал.

«Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників. Фокус полягає у доступності людини до робочих місць та соціально-культурних об’єктів», - зазначив Гончарук.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська наголосила, що людина з інвалідністю має отримувати гідний рівень утримання та догляду, а ті, хто хочуть працювати і стан здоров’я дозволяє, матимуть для цього всі можливості.

В уряді також наголошують, що людина з інвалідністю має отримати якісну і професійну підготовку для підвищення її конкурентоспроможності, яка буде здійснюватися через запровадження ваучерів на освіту, спільних програм підготовки із Службою зайнятості та роботодавцями.

Крім того зауважують, що Програмою діяльності уряду передбачений один із пріоритетів - розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення разом із забезпеченням принципу «гроші ходять за пацієнтом», переходом на часткову монетизацію технічних та інших засобів, а також підвищення рівня пенсійного забезпечення.