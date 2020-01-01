Поліція пояснила, чому не реагує на застосування піротехніки

Поліція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку через те, що відповідні зміни до законодавчих актів не вносилися.

Про це у Facebook повідомило МВС.

"Пояснюємо - рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС", - ідеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за запуски салютів і феєрверків не вносилися.

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"Відповідно до Адміністративного кодексу, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості", - наголосили у міністерстві.

При цьому в МВС закликали громадян України утримуватися від запусків феєрверків.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Таких ушкоджень чоловік зазнав унаслідок вибуху феєрверка.