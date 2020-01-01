Поліція пояснила, чому не реагує на застосування піротехніки

Поліція пояснила, чому не реагує на застосування піротехніки

Укрінформ
Поліція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку через те, що відповідні зміни до законодавчих актів не вносилися.

Про це у Facebook повідомило МВС.

"Пояснюємо - рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС", - ідеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за запуски салютів і феєрверків не вносилися.

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"Відповідно до Адміністративного кодексу, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості", - наголосили у міністерстві.

При цьому в МВС закликали громадян України утримуватися від запусків феєрверків.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Таких ушкоджень чоловік зазнав унаслідок вибуху феєрверка.

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