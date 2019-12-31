Денісова сподівається, що наступний Новий рік всі полонені у РФ зустрічатимуть удома

Наступний Новий рік ті, хто перебуває в полоні в Росії, мають святкувати в родинному колі.

Про це в Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова.

"Наразі боротьба за кожного, хто поки що перебуває у полоні РФ — триває! Адже наступний Новий рік вони повинні святкувати у затишному родинному колі", - зазначила Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами, з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.