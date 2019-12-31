У Головному військовому госпіталі розповіли про стан звільнених військових

Стан 12 українських військовослужбовців, звільнених з полону в результаті обміну 29 грудня, "відносно задовільний".

Про це повідомив начальник Національного військово-медичного клінічного центру генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук у відео, яке опублікувало Міністерство оборони.

"Попередньо ми можемо сказати, що всі вони перебувають у відносно задовільному стані. Але чудово розуміємо, що умови, в яких вони знаходилися, могли привести як до виникнення, так і до загострення хронічних хвороб, які у них були", - сказав начальник госпіталю.

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За словами Казмірчука, фахівці центру проведуть необхідні медичні обстеження і військовим, у разі необхідності, будуть надані лікування та психологічна реабілітація.

Як повідомлялося, 29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.