У Головному військовому госпіталі розповіли про стан звільнених військових
Про це повідомив начальник Національного військово-медичного клінічного центру генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук у відео, яке опублікувало Міністерство оборони.
"Попередньо ми можемо сказати, що всі вони перебувають у відносно задовільному стані. Але чудово розуміємо, що умови, в яких вони знаходилися, могли привести як до виникнення, так і до загострення хронічних хвороб, які у них були", - сказав начальник госпіталю.
За словами Казмірчука, фахівці центру проведуть необхідні медичні обстеження і військовим, у разі необхідності, будуть надані лікування та психологічна реабілітація.
Як повідомлялося, 29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.