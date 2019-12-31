Сенцов розповів, де зустрічатиме Новий рік

Олег Сенцов, український режисер і колишній політв'язень, який у вересні повернувся додому, зустрічатиме Новий рік у Карпатах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Все своє життя я бажав зустріти Новий рік у Карпатах. На жаль, цього так і не сталося до тюрми. Коли у січні мій друг зі Львова написав мені листа у Лабитнанги, мов ще одне новорічне свято пройшло без тебе, я відповів: «Бронюй місця у готелі – наступний рік зустрічаємо разом у Карпатах. Він тоді дуже здивувався, але бронь здійснив, вважаючи, що я щось таке знаю. Звичайно я нічого не знав, а лише відчував, що наступний рік я буду зустрічати саме у Карпатах. І ось я тут. П’ять днів відпустки, сніг, лижи, та друзі з дітьми", - розповів український режисер.

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Він також розповів, що дорогою привітався зі львівською частиною Нацгвардії.