Порядок у новорічну ніч пильнуватимуть додаткові наряди поліції і Нацгвардії

Правоохоронці у новорічну ніч посилять заходи безпеки, в населених пунктах на вулиці вийдуть додаткові патрулі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

“У ніч із 31 грудня на 01 січня на території держави заплановано 910 святкових заходів. Вони пройдуть у 702 населених пунктах. За попередніми розрахунками, участь у святкуванні візьме понад мільйон громадян. Відтак, буде посилено заходи безпеки у новорічну ніч. Зокрема, на вулиці міст вийдуть додаткові наряди поліцейських та нацгвардійців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ситуаційний центр Нацполіції в цілодобовому режимі відстежуватиме ситуацію, а також координуватиме роботу усіх підрозділів.