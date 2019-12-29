Звільнений з полону бойовиків житель Макіївки заявив, що його катували

Звільнений у рамках обміну України і ОРДЛО утримуваними особами житель Макіївки Віктор Савін заявив, що його катували представники Росії, а охороняли бійці ПДВ РФ.

Про це повідомляє Інформаційний спротив. Відео з промовою українця виклало в Twitter Радіо Свобода.

Колишній в'язень бойовиків заявив, що п'ять років провів у підвалі, після цього кілька місяців був у колонії, яку він назвав "санаторієм" у порівнянні з тим, де він утримувався раніше.

"Ви розумієте, що таке п'ять років у підвалі? У колонії - нормально, але катують не в колонії і допитують теж не в колонії", - заявив Савін.

Він також пообіцяв повернутися в рідне місто: "Ми надовго не прощаємося. Це наша земля, це моє рідне місто, я народився і виріс у ньому. Я представляв Донецьк від міста Макіївка ", - заявив українець, зазначивши, що багато зробив для свого міста і допомагав колонії, в якій потім йому самому довелося сидіти.

"Володимир Путін напав на мою країну, топче мою землю", - заявив Савін, і підкреслив, що його катували представники Росії, а охороняли бійці ПДВ РФ. "Я знаю, хто є хто", - підсумував він.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське" в Донецькій області між Україною та ОРДЛО відбувся обмін утримуваними особами. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.